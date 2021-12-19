«Соболев не оправдал надежд»: Кавазашвили определил позицию, которую «Спартаку» необходимо усилить зимой

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своими ожиданиями от работы столичного клуба на трансферном рынке зимой. Эксперт подчеркнул, что команде действительно нужны усиления, особенно в атакующую линию.

По словам Кавазашвили, «красно-белым» необходимо подписать нового форварда. Если же говорить о более масштабных целях, то специалист очень скептически оценил нынешний подбор исполнителей.

«Спартаку» надо продавать половину команды. Надо искать хорошего нападающего. Соболев не оправдал надежд», - цитирует экс-игрока «РБ Спорт».

Также Кавазашвили заявил об отсутствии в коллективе лидера и дирижера полузащиты, способного брать игру на себя.