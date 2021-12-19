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«Соболев не оправдал надежд»: Кавазашвили определил позицию, которую «Спартаку» необходимо усилить зимой

19 Декабря 2021 • 21:03 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своими ожиданиями от работы столичного клуба на трансферном рынке зимой. Эксперт подчеркнул, что команде действительно нужны усиления, особенно в атакующую линию.

По словам Кавазашвили, «красно-белым» необходимо подписать нового форварда. Если же говорить о более масштабных целях, то специалист очень скептически оценил нынешний подбор исполнителей.

«Спартаку» надо продавать половину команды. Надо искать хорошего нападающего. Соболев не оправдал надежд», - цитирует экс-игрока «РБ Спорт».

Также Кавазашвили заявил об отсутствии в коллективе лидера и дирижера полузащиты, способного брать игру на себя.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
сигитов валерий
19 Декабря 2021 в 21:48
Разве профессионал спортсмен, не следящий за своим здоровьем! Соболев так запустил до недавнего времени свои зубы, что оторопь брала во время трансляций. А ведь в больших достижениях нет мелочей, все кладется на весы результата. Я и не ожидал от него феерической игры. Калиф на час. Хотя имеет данные хорошие.
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