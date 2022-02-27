Ловчев высказался после поражения «Спартака» от ЦСКА, раскритиковав трансферы «красно-белых»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о поражении «красно-белых» от ЦСКА (0:2) в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги.

По мнению Евгения Серафимовича, результат матча можно назвать закономерным, так как «армейцы» выглядели сильнее, хотя моменты для взятия ворот были и у спартаковцев, но не хватило удачи. Очень не понравилась Ловчеву игра «Спартака» в середине поля, где Зобнин и Умяров проигрывали оппонентам. Также экс-спартаковец высказался о том, что уровень новобранцев ЦСКА выше, нежели у «Спартака».

«Нельзя по одной игре говорить, что трансферы у ЦСКА удачные. Хотя даже по этой игре видно, что приобретения «Спартака» неособенные. «Красно-белые» не приобретают хороших игроков уже давно», – приводит слова Евгения Ловчева «Спорт-Экспресс».