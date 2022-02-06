Кавазашвили на собственном примере пояснил, что надо исправить Максименко в своей игре

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в очередной раз заговорил о проблемах Александра Максименко по ходу последних выступлений за «красно-белых». Впрочем, вместо критики эксперт поделился ценными советами, основываясь на собственном примере.

«Когда я играл, то выходил на верховые мячи и убивал тех, кто на меня лез. Да и своих топтал, если вдруг попадались на пути. Хотя они знали, что после крика «Мой!» надо разбегаться в стороны», - прокомментировал Кавазашвили в интервью «РБ Спорт», ссылаясь на неуверенную игру Максименко на выходах.

Также специалист добавил, что раньше очень высоко ценил уровень тогда еще молодого вратаря, который по итогу не оправдал надежд.