Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов предвкушает яркое дерби

25 Февраля 2022 • 22:56 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.60 3.25 2.85
Через 18 ч. 4 мин.

Для «Спартака» и ЦСКА российский чемпионат возобновится столичным дерби, матч между ними станет главным событием девятнадцатого тура, и бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от игры. Ему трудно предсказать итоги матча, но он надеется на то, что игра будет яркой.

При этом не стоит забывать, что это будет первый официальный матч для нового наставника «Спартака» Паоло Ваноли. Он возглавил клуб в конце прошлого года.

- Очень сложно предсказать исход игры. Это будет первый матч после возобновления чемпионата, эмоций ожидаю много с одной и с другой стороны. Все понимают важность игры. Матч должен получиться довольно ярким, - заявил Самедов, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.02  14:00 Химки ... Динамо Москва 6.80 4.20 1.52
26.02  14:00 Нижний Новгород ... Урал
26.02  16:30 Сочи ... Арсенал Тула
26.02  19:00 Спартак Москва ... ЦСКА Москва 2.60 3.25 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Февраля
00:10 · Россия. Премьер-лига
Морозов принёс своему клубу победу в матче словенского чемпионата
25 Февраля
23:50 · Россия. Премьер-лига
Источник: Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом»
23:34 · Россия. Премьер-лига
Язиджи: «Я действительно счастлив с того момента, как присоединился к ЦСКА»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Самедов предвкушает яркое дерби
18:04 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» – ЦСКА: прогноз Василия Уткина на матч РПЛ 26 февраля
16:25 · Россия. Премьер-лига
Зарема Салихова оценила соперника «Спартака» в Лиге Европы
24 Февраля
21:42 · Россия. Премьер-лига
ВТБ передаст пакет акций ФК «Динамо» ВФСО «Динамо»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Георгий Черданцев: «Нет войне»
16:54 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА возвращается со сборов в Турции
16:33 · Россия. Премьер-лига
Нойштедтер будет выступать в бельгийском чемпионате
15:16 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» расторг договор с компанией Ральфа Рангника
15:00 · Россия. Премьер-лига
Василий Березуцкий: «Нет войне»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Парагвайский полузащитник ЦСКА Медина готов возвращаться в Россию и играть со «Спартаком» эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
Шведский клуб отказался продавать футболиста в московский «Локомотив» из-за событий на Украине
14:04 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме заявили, что жизнь продолжается и нужно проводить чемпионаты во всех видах спорта
Все новости
Рекомендуем