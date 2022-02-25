Самедов предвкушает яркое дерби

Для «Спартака» и ЦСКА российский чемпионат возобновится столичным дерби, матч между ними станет главным событием девятнадцатого тура, и бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от игры. Ему трудно предсказать итоги матча, но он надеется на то, что игра будет яркой.

При этом не стоит забывать, что это будет первый официальный матч для нового наставника «Спартака» Паоло Ваноли. Он возглавил клуб в конце прошлого года.