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ЦСКА отказался отпустить парагвайского полузащитника на матч сборной

25 Января 2022 • 04:52 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

ЦСКА не пожелал отпустить новобранца Хесуса Медину на матч сборной Парагвая в рамках квалификации к чемпионату мира - 2022. Встреча должна состояться 28 января, уточняет в своем «Твиттере» репортер Джотита Бернабе. Парагвайская футбольная ассоциация решила обратиться в ФИФА в связи с нежеланием «армейцев», ответа пока что не поступило.

Медина стал футболистом ЦСКА неделю тому назад, подписав контракт сроком на три с половиной года. Он перешел в команду в качестве свободного агента. Ранее 24-летний футболист выступал у себя на родине за «Либертад», а потом провел три года в «Нью-Йорк Сити».

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