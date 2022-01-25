ЦСКА отказался отпустить парагвайского полузащитника на матч сборной

ЦСКА не пожелал отпустить новобранца Хесуса Медину на матч сборной Парагвая в рамках квалификации к чемпионату мира - 2022. Встреча должна состояться 28 января, уточняет в своем «Твиттере» репортер Джотита Бернабе. Парагвайская футбольная ассоциация решила обратиться в ФИФА в связи с нежеланием «армейцев», ответа пока что не поступило.

Медина стал футболистом ЦСКА неделю тому назад, подписав контракт сроком на три с половиной года. Он перешел в команду в качестве свободного агента. Ранее 24-летний футболист выступал у себя на родине за «Либертад», а потом провел три года в «Нью-Йорк Сити».