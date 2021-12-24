Болельщики «Спартака» также откажутся оформлять Fan ID

Совсем недавно был принят закон, согласно которому для посещения матчей российской Премьер-лиги все желающие будут вынуждены оформить себе Fan ID. Однако эта идея не пользуется популярностью среди болельщиков, а движения различных клубов уже начали акции протеста.

Вслед за «Зенитом», от оформления так называемого паспорта отказалось фанатское объединение «Спартака», «G-7 Ultras». «На протяжении 15-ти лет мы всегда и везде были рядом с командой, но пришло время сделать выбор, прогнуться или остаться верными своим убеждениям. Мы выбираем честь, в первую очередь перед самими собой», - говорится в официальном заявлении организации.

«Красно-белые» считают, что подобный ход правительства нацелен за запугивание фанатов. Вполне вероятно, что в скором времени данную позицию поддержат и поклонники других команд первенства.