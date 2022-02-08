Червиченко посоветовал «Зениту» приобрести Максименко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на последние слухи, связанные с заинтересованностью «Зенита» в голкипере «Краснодара» и сборной России Матвее Сафонове. Эксперт посчитал подобный расклад событий маловероятным, предложив питерскому клубу альтернативу.

«Я уверен, «Краснодар» не хочет расставаться с Сафоновым. Вряд ли они его отпустят. Вместо Сафонова питерцам нужно присмотреться к Максименко из «Спартака». На мой взгляд, он все равно остается одним из лучших вратарей в России. «Зенит» мог бы выигрывать, купив вратаря у «Спартака»», - приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, что Александр Максименко в текущем сезоне потерял место в стартовом составе столичной команды, допустив несколько серьезных ошибок в важных поединках РПЛ и Лиги Европы. Теперь первым номером в «Спартаке» является Александр Селихов.