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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко посоветовал «Зениту» приобрести Максименко

08 Февраля 2022 • 20:07 Комментировать (2)
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.45 3.30 2.90
26.02 19:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на последние слухи, связанные с заинтересованностью «Зенита» в голкипере «Краснодара» и сборной России Матвее Сафонове. Эксперт посчитал подобный расклад событий маловероятным, предложив питерскому клубу альтернативу.

«Я уверен, «Краснодар» не хочет расставаться с Сафоновым. Вряд ли они его отпустят. Вместо Сафонова питерцам нужно присмотреться к Максименко из «Спартака». На мой взгляд, он все равно остается одним из лучших вратарей в России. «Зенит» мог бы выигрывать, купив вратаря у «Спартака»», - приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, что Александр Максименко в текущем сезоне потерял место в стартовом составе столичной команды, допустив несколько серьезных ошибок в важных поединках РПЛ и Лиги Европы. Теперь первым номером в «Спартаке» является Александр Селихов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Червиченко Александр Максименко Матвей Сафонов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
evsinfo
08 Февраля 2022 в 21:19
Мы все помним каким был Спартак в эру президенства Черевченко, как можно серьезно слушать его высказывания?
Это обычный нувориш с деньгами , который купил то что плохо лежало, Спартак, и -делал из него колхоз африканский
jUMPER
08 Февраля 2022 в 20:18
«Зенит» мог бы выигрывать, купив вратаря у «Спартака»...))) допустите андрюху опять к карыту...а то у него с головой чо та стало происходить...))) какой максименка...)))
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