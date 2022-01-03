«Не понимаю, почему Акинфееву не предлагают новый контракт»: Пономарёв раскритиковал руководство ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал руководство московского клуба за то, что капитану команды Игорю Акинфееву до сих пор не был предложен новый контракт. По его мнению, голкипер заслужил остаться в составе одного из лидеров РПЛ даже несмотря на свой возраст.

«Не понимаю, почему ему не предлагают новый контракт. Что это за глупость? Игорь — символ ЦСКА, ему можно сразу давать контракт на 5 лет. Такими людьми разбрасываться нельзя. Зачем клубу нужно руководство, которое не продлевает контракт с символом команды?», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что срок действия нынешнего трудового договора Акинфеева с «армейцами» истекает в конце сезона. К слову, в текущем розыгрыше первенства 35-летний вратарь уже успел установить несколько рекордов.