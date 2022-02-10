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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев рассказал, в чём Дзюба лучше Лукаку

10 Февраля 2022 • 16:30 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.45 3.30 2.90
26.02 19:00

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сравнил своего бывшего партнера по сборной России Артёма Дзюбу с бельгийцем Ромелу Лукаку, которого до недавнего времени считали одним из лучших нападающих мира.

Россиянин заявил, что эти два футболиста очень похожи по своему стилю игру. При этом Дивеев отметил один из аспектов, в котором Дзюба лучше своего звездного коллеги по амплуа.

«Дзюба не быстрый, но Артём, может, даже лучше играет корпусом. Против него тяжелее играть в корпус, когда идут длинные передачи. Это чисто мое мнение», - поделился защитник «армейцев» в интервью для «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы оба форварда встречались в очной дуэли – тогда Лукаку не оставил шансов российской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Ромелу Лукаку Игорь Дивеев
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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