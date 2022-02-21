Новичок «Спартака» Мартинс: «Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе»

В зимнее трансферное окно московский «Спартак» укрепил опорную зону команды – «красно-белые» отпустили обратно в Нидерланды Йоррита Хендрикса, подписав на его место люксембуржца Кристофера Мартинса. Новичок столичного клуба прокомментировал свое решение перебраться в чемпионат России из Швейцарии.

«Мы оперативно все обсудили и ударили по рукам. Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу», - приводит слова футболиста официальный сайт «Спартака».

Напомним, что свой первый официальный поединок после зимней паузы подопечные Паоло Ваноли проведут 26 февраля. Дебют итальянского наставника придется на дерби против ЦСКА.