Генич выразил уверенность, что «Спартак» поставил крест на Бакаеве

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что московский «Спартак» уже принял решение отказаться от услуг своего полузащитника Зелимхана Бакаева. Ближайшим летом у футболиста закончится контракт с клубом, и Бакаев станет свободным агентом.

«Как я понимаю, решение уже принято. Скорее всего, Ваноли уже сказали, что на этого футболиста рассчитывать не стоит», – приводит слова Генича телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

25-летний Зелимхан Бакаев является воспитанником академии «Спартака». Он сыграл за первую команду «красно-белых» 91 матч во всех турнирах, забил 12 голов. Текущая рыночная стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.