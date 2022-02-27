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Генич выразил уверенность, что «Спартак» поставил крест на Бакаеве

27 Февраля 2022 • 16:25 Комментировать
Спартак Москва
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что московский «Спартак» уже принял решение отказаться от услуг своего полузащитника Зелимхана Бакаева. Ближайшим летом у футболиста закончится контракт с клубом, и Бакаев станет свободным агентом.

«Как я понимаю, решение уже принято. Скорее всего, Ваноли уже сказали, что на этого футболиста рассчитывать не стоит», – приводит слова Генича телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

25-летний Зелимхан Бакаев является воспитанником академии «Спартака». Он сыграл за первую команду «красно-белых» 91 матч во всех турнирах, забил 12 голов. Текущая рыночная стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зелимхан Бакаев
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