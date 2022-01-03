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Почему ЦСКА не надо продлевать контракт с Акинфеевым

03 Января 2022 • 01:21 Комментировать (1)
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Летом у Игоря Акинфеева завершается контракт с ЦСКА. Новое соглашение ему пока не предложено. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, надо ли «армейцам» продлевать свою легенду.

Время неумолимо берёт своё. Многие помнят, как буквально вчера школьник Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА в Самаре и отбил пенальти, чем помог своей команде выиграть. Меж тем в апреле вратарю исполнится 36 лет. За это время Акинфеев переписал кучу рекордов, но в то же время его здоровье оставляет желать лучшего. О проблемах голкипера с коленями знают все.

Голкиперы могут играть долго, но даже по вратарским меркам Акинфеев выглядит ветераном. При этом он продолжает держать высокую планку, каких-то вопиющих ошибок в его игре не видно. Правда, в последнее время сложно вспомнить матчи, которые бы Акинфеев выиграл в одиночку, но в целом он действует надёжно.

Тем не менее, вероятно, ЦСКА пришло время перевернуть страницу. Акинфеев из преданности и любви к клубу будет рад продолжать играть, бороться за родную с юности эмблему. Однако со стороны ЦСКА это выглядит некоторой эксплуатацией легенды. С каждым сезоном Акинфееву сложнее даются матчи с точки зрения здоровья. При этом ЦСКА уже давно не борется за высокие цели, к которым привык вратарь. Наблюдая со стороны, кажется, что самому вратарю всё происходящее уже не так интересно. Акинфеев привык из года в год играть в Лиге чемпионов, а сейчас попадание в Лигу Европы выглядит целью, которую «армейцам» не так просто добиться.

Вряд ли наличие Акинфеева сейчас на руку Алексею Березуцкому. Главный тренер долгое время играл вместе с вратарем, их связывают добрые отношения. Такие истории часто бьют по авторитету наставника. Ведь Березуцкому сложнее высказать какое-то недовольство игрой Акинфеева, предъявить какие-то претензии, а это неотъемлемая часть работы тренера. Другие футболисты всегда чувствуют неравное отношение.

Пожалуй, это лето – лучшее время для Акинфеева повесить перчатки на гвоздь. ЦСКА лихорадит, и судя по резким движениям менеджмента, в ближайшие год-два ситуация будет только ухудшаться. В этой связи вряд ли можно ждать от «армейцев» каких-то достижений, а тогда не очень понятно, зачем надо и дальше рисковать здоровьем, чтобы бороться не пойми за что. К тому же пока возраст ещё не стал критическим, и Акинфеев продолжает играть хорошо, но уже через год-два время может взять своё. Лучше уж уходить на пике, как это было в той же сборной России, а не когда уже будут провожать на пенсию.

Для ЦСКА же это будет последний и бесповоротный шаг в новую эпоху. Команда меняется, и держаться за прошлое просто нет смысла. Акинфеев никогда не позволял команде иметь сильного сменщика, его это нервировало. Однако ЦСКА всё равно уже нужно искать нового вратаря. Акинфеев не вечен, и надо искать нового голкипера, но пока легендарный вратарь будет в обойме, сделать это не получится.

ЦСКА пора перестать эксплуатировать Акинфеева, поблагодарить, отпустить его и начать новую жизнь.

Андрей Центров

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
03 Января 2022 в 01:50
Какая-то стремная статья. Ни о чем.
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