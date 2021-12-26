Судя по всему, «Спартак» подпишет еще несколько футболистов в зимнее трансферное окно. Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, подтвердил, что «красно-белые» действительно следят за его клиентом.

«В нашем мире, конечно, возможно все. Интерес со стороны «Спартака» есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» на подобные контакты», - описал ситуацию представитель игрока в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Стоит уточнить, что 22-летний хавбек осенью даже успел получить дебютный вызов в сборную России при Валерии Карпине. В текущем сезоне на его счету уже семь результативных действий в 18 поединках за «Ростов».