Ещенко высказался после поражения «Спартака» от ЦСКА

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался после поражения «красно-белых» в столичном дерби от ЦСКА (0:2) в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги. По мнению Ещенко, главной проблемой спартаковцев в поединке с «армейцами» стала плохая реализация.

«Не забиваешь – не выигрываешь», – написал Андрей Ещенко на своей странице в сети «Инстаграм», прикрепив к публикации короткое видео с отрывком матча «Спартак» – ЦСКА.

Из-за поражения «Спартак» остался только на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Отрыв «красно-белых» от зоны переходных матчей составляет всего лишь 4 очка.