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Агенты форварда «Специи» Нзола опровергли интерес со стороны «Спартака» эксклюзив

03 Января 2022 • 14:45 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

На днях появлялась информация, что «Спартак» обратил свое внимание на нападающего «Специи» М’Бала Нзола. Впрочем, как стало известно «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не обращались в клуб Серии А касательно возможного трансфера и не включали его в расширенный список.

Об этом сообщили в агентстве, которое представляет интересы 25-летнего игрока. «Нет, никто из «Спартака» к нам не обращался ни сейчас, ни пару месяцев назад. Это все слухи», - рассказали агенты в беседе с корреспондентом Сергеем Румянцевым.

Напомним, что в Италии Нзола называли альтернативой для новичка москвичей, Шамара Николсона, подписавшего контракт с командой около недели назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Специя М’Бала Нзола
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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