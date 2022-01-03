На днях появлялась информация, что «Спартак» обратил свое внимание на нападающего «Специи» М’Бала Нзола. Впрочем, как стало известно «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не обращались в клуб Серии А касательно возможного трансфера и не включали его в расширенный список.

Об этом сообщили в агентстве, которое представляет интересы 25-летнего игрока. «Нет, никто из «Спартака» к нам не обращался ни сейчас, ни пару месяцев назад. Это все слухи», - рассказали агенты в беседе с корреспондентом Сергеем Румянцевым.

Напомним, что в Италии Нзола называли альтернативой для новичка москвичей, Шамара Николсона, подписавшего контракт с командой около недели назад.