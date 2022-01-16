Баженов: На данный момент «Спартаку» нужны футболисты с именем

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов оценил трансферную кампанию московского клуба. Эксперт не остался впечатлен новыми подписаниями, подчеркнув, что в нынешней ситуации команды нужны более качественные усиления.

«Хотелось бы, чтобы клуб делал более серьезные приобретения. Безусловно, нужно работать в направлении молодежи, покупать перспективных ребят, но на данный момент нужны люди с именем, если хотите результата. Будет игра на несколько фронтов, да, но пока эти покупки во многом непонятны», - прокомментировал Баженов в разговоре с «РБ Спорт».

При этом специалист уточнил, что пока рано что-то говорить о работе нового спортивного директора Луки Каттани. Также он поддержал высказывания итальянца, который призвал болельщиков дождаться прогресса пришедших игроков.