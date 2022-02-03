«Вест Хэм» и «Спартак» не обсуждали досрочное возвращение Крала из аренды

Полузащитник Алекс Крал не покинет «Вест Хэм» посреди сезона, пробыв в лондонском клубе до лета, как было согласовано лондонцами при составлении арендного соглашения со «Спартаком». Таким образом, развеиваются слухи о возможном возвращении чеха в Москву зимой, о чем говорилось ранее.

После того, как подобную информацию опровергли российские источники, подтверждение появилось и в самой Англии. Издание Claret & Hugh, имеющее близкие связи с «молотобойцами», сообщило, что стороны даже не обсуждали между собой разрыв договора.

Напомним, что Крал побывал в расположении «Спартака» на прошлой неделе – он приехал на сборы «красно-белых» во время собственного отпуска.