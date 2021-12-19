Буффон в «Спартаке»: В Италии назвали одну из возможных целей Ваноли

Не прошло и недели с момента назначения Паоло Ваноли главным тренером «Спартака», как итальянские СМИ начали сообщать о потенциальных решениях специалиста у руля столичной команды. Одной из самых неожиданных новостей оказались слухи о возможном переезде в Москву голкипера «Пармы» Джанлуиджи Буффона.

Как свидетельствует издание Serie B News, Ваноли рассматривает вариант с приглашением 43-летнего вратаря, который не доволен результатами своей нынешней команды во втором дивизионе Италии.

Стоит уточнить, что Буффон только лишь прошлым летом присоединился к «Парме», а срок его действующего контракта с клубом истекает в середине 2023 года.