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Буффон в «Спартаке»: В Италии назвали одну из возможных целей Ваноли

19 Декабря 2021 • 20:28 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Не прошло и недели с момента назначения Паоло Ваноли главным тренером «Спартака», как итальянские СМИ начали сообщать о потенциальных решениях специалиста у руля столичной команды. Одной из самых неожиданных новостей оказались слухи о возможном переезде в Москву голкипера «Пармы» Джанлуиджи Буффона.

Как свидетельствует издание Serie B News, Ваноли рассматривает вариант с приглашением 43-летнего вратаря, который не доволен результатами своей нынешней команды во втором дивизионе Италии.

Стоит уточнить, что Буффон только лишь прошлым летом присоединился к «Парме», а срок его действующего контракта с клубом истекает в середине 2023 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Парма Джанлуиджи Буффон
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
19 Декабря 2021 в 21:00
ай шпортаг поздравляю вас с новым клованом у руля.. походу уже пошла веселуха.. )))
только не мясо
19 Декабря 2021 в 21:00
Верх идиотизма! Вперёд спартак!
Tavadi
19 Декабря 2021 в 20:53
Буффон сознательно вернулся именно в Парму чтобы завершить карьеру, где бы она не играла. возможно он и не доволен результатами, но переход в спартак это такой же бред как месси заслужил 7 ЗМ в этом году. ваноли дурачок по ходу.
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