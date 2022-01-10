Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб ЦСКА

Экс-защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий вернулся в команду. Он войдет в тренерский штаб своего брата Алексея, который возглавляет команду с лета 2021 года.

Василий уже являлся помощником главного тренера в ЦСКА. В прошлом сезоне он работал на этой должности у Виктора Ганчаренко, однако когда белорусский специалист покинул клуб, Василий вместе с ним отправился в «Краснодар».

На днях стало известно об увольнении Ганчаренко с «Краснодара», но на этот раз Березуцкий не стал следовать за Виктором, а решил вернуться в ЦСКА. Ранее Василий Березуцкий провел 376 матчей за 16 лет в ЦСКА, в котором отличился 9 забитыми голами.