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Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб ЦСКА

10 Января 2022 • 16:29 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Экс-защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий вернулся в команду. Он войдет в тренерский штаб своего брата Алексея, который возглавляет команду с лета 2021 года.

Василий уже являлся помощником главного тренера в ЦСКА. В прошлом сезоне он работал на этой должности у Виктора Ганчаренко, однако когда белорусский специалист покинул клуб, Василий вместе с ним отправился в «Краснодар».

На днях стало известно об увольнении Ганчаренко с «Краснодара», но на этот раз Березуцкий не стал следовать за Виктором, а решил вернуться в ЦСКА. Ранее Василий Березуцкий провел 376 матчей за 16 лет в ЦСКА, в котором отличился 9 забитыми голами.

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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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10 Января 2022 в 16:40
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