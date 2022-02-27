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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитники ЦСКА довольны успехом своей команды

27 Февраля 2022 • 00:01 Комментировать
Спартак Москва
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Московский ЦСКА возобновил выступления в чемпионате России после зимней паузы и в первом же матче добился сладкой победы над принципиальным конкурентом - московским «Спартаком». Успех принесли два гола, забитые во втором тайме, в то время как подопечные Ваноли так и не сумели огорчить конкурентов - защитники ЦСКА действовали очень надежно.

- Классная победа! Москва красно-синяя! Отличная игра, ребята! Победа, - написал в своем «Телеграме» защитник ЦСКА Бруно Фукс.

Ему вторит и Марио Фернандес.

- Идеальная игра. Шикарная победа сегодня, - приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Бруно Фукс
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окончен Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва 2.60 3.25 2.85
27.02  19:00 Ахмат ... Уфа 2.13 3.25 3.85
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