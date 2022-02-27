Защитники ЦСКА довольны успехом своей команды

Московский ЦСКА возобновил выступления в чемпионате России после зимней паузы и в первом же матче добился сладкой победы над принципиальным конкурентом - московским «Спартаком». Успех принесли два гола, забитые во втором тайме, в то время как подопечные Ваноли так и не сумели огорчить конкурентов - защитники ЦСКА действовали очень надежно.

- Классная победа! Москва красно-синяя! Отличная игра, ребята! Победа, - написал в своем «Телеграме» защитник ЦСКА Бруно Фукс.

Ему вторит и Марио Фернандес.

- Идеальная игра. Шикарная победа сегодня, - приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».