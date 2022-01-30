Агент Рассказова опроверг слухи о том, что игрок покинет «Спартак»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов, проваливший первую половину сезона, останется в московской команде как минимум до лета. Об этом сообщил агент футболиста Валериюс Мижигурскис, опровергнув слухи о возможном переходе в «Урал».

«Рассказов продолжит карьеру в «Урале»? Впервые слышу об этом. Сложно сказать откуда появляются такие слухи и новости, это полный бред. Николай - игрок «Спартака», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что у Рассказова есть шанс впечатлить нового главного тренера Паоло Ваноли на зимних тренировочных сборах. Как было заметно в первом контрольном поединке, итальянец собирается довериться схеме в три центральных защитника.