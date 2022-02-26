«Спартак» разбит в дерби всея Руси: кто плохо проявил себя в первом матче Паоло Ваноли

Оценки футболистам Паоло Ваноли

В первом матче Паоло Ваноли «Спартак» совсем не впечатлил. Не то чтобы дерби всея Руси было проиграно в одни ворота, но столь же сырой ЦСКА (а новичков у «армейцев» даже больше) смотрелся на уровень лучше. Играли «красно-белые» первым номером, но моментов почти не создавали. Лишь однажды Игоря Акинфеева спасла штанга, более атака «Спартака» и не может говорить, что наиграла на гол.

Статистика матча: владение мячом – 57:43, удары по воротам – 17:8, в створ – 3:4, угловые – 4:5. Из-за кого же «красно-белые» проиграли важнейший матч? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,5. Сложно было спасти в голевых эпизодах, удары у Язиджи и Зайнутдинова получились бильярдной точности. Однако есть вопросы к выстроенной «стенке», да и сейвов маловато у Александра – всего два.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Замена Джикии говорит сама за себя. Не из-за травмы Ваноли снял Георгия. А потому что Джикия часто терял Язиджи, позволял комбинировать «армейцам» на своём полуфланге, не совершил ни одного отбора.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 5,5. Француз заканчивал матч в атаке, а закончил – травмой. Пожелаем здоровья Жиго, но отметим, что у него тоже выдалось не лучшее дерби. Сделал три перехвата, однако тоже давал много свободы Заболотному и Карраскалю.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,5. Неожиданно Литвинов выступил третьим центральным защитником и действовал качественно. Выиграл 4 единоборства из 4, четыре раза сыграл на перехвате, трижды – в отборе. По скорости движения и мышления был лучшим в обороне «Спартака». Классно подключился, уведя внимание защитников в моменте Промеса.

АЙРТОН – 6,0. Заработал жёлтую карточку для Марио Фернандеса, навязав русскому бразильцу борьбу в первом тайме. Во втором переключился на атакующую игру и трижды опасно навесил. В целом, на фланге двух бразильцев – ничья.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. Неплохо работал Зобнин, расплёскиваясь и на атаку, и на оборону. Однажды развил опасную атаку сольным проходом, однажды запустил в прорыв Мозеса. Но в целом, слабо влиял на игру.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. А вот Умяров влиял очень сильно, чуть не подарив ЦСКА ещё два гола. Колоссальное количество обрезов и ошибок. Несколько передач Наиля завершали неплохие атаки «Спартака», но ещё страшнее выглядели его потери в центре поля, чуть не похоронившие хозяев раньше гола Зайнутдинова.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 4,0. Если новички ЦСКА дебютировали удачно, то Мартинс смело может вычёркивать из памяти первый матч за «Спартак». Очень много ошибался, нервничал, постоянно проигрывал эпизоды.

ВИКТОР МОЗЕС – 5,5. В исполнении Мозеса пошёл прострел на самый опасный момент «Спартака». Да и вообще в первом тайме Виктор знатно напрягал Дивеева, заставляя того ошибаться, но на весь матч не хватило активности Мозесу.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 6,0. По традиции активен Промес, участвует во всех опасных атаках «Спартака» (6 ударов, 4 обостряющие передачи), но не хватает конкретики, решающего удара. Сотряс штангу, хотя мог открывать счёт, а ещё дважды долго крутился с мячом, и защитники ЦСКА накрывали его удары из хороших позиций.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,0. Соболева же не было видно вовсе. Всего 7 точных передач отдал Александр, два раза выиграл борьбу из четырёх эпизодов. Партнёры очень редко задействовали большого форварда и его замена на 69-й минуте стала логичным развитием сюжета.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – б/о.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ – б/о.