Медина о московском дерби: «Это важнейший матч чемпионата»

Новичок московского ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от грядущего дерби против «Спартака», которое состоится в конце февраля. Парагвайский футболист выразил мнение, что этот поединок станет важнейшим для его команды в чемпионате.

На вопрос о том, слышал ли он о московском дерби, Медина ответил: «Да, я слышал о супердерби. Это важнейший матч чемпионата», – заявил парагваец в интервью твиттеру московского ЦСКА.

Напомним, что футболист перебрался в стан «армейцев» в январе 2022 года из американского «Нью-Йорк Сити» в качестве свободного агента. В апреле футболисту исполнится 25 лет.