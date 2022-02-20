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Защитник ЦСКА Дивеев: «Теперь все мысли – о «Спартаке»

20 Февраля 2022 • 22:44 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.55 3.30 2.80
26.02 19:00

Уже на следующих выходных после зимней паузы возобновляется чемпионат России. Первый тур весеннего отрезка сезона ознаменуется для болельщиков принципиальным противостоянием – в столичном дерби сойдутся ЦСКА и «Спартак».

Защитник «армейцев» Игорь Дивеев заявил, что команда уже сейчас начнет изучать соперника. Также футболист подвел итоги подготовки москвичей к официальным матчам.

«В Турции еще есть четыре дня, будем работать тактически, физически. Теперь все мысли — только о «Спартаке». Спарринг с «Рубином»? Получили хорошую нагрузку, остается проанализировать ошибки в обороне и в атаке, контроль мяча», - рассказал Дивеев в интервью для клубной пресс-службы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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