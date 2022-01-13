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Агент Классена резко отреагировал на информацию об издвательствах над игроком эксклюзив

13 Января 2022 • 19:54 Комментировать
Спартак Москва
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26.02 19:00

Себастьян Кроннестер, агент новичка «Спартака» Леона Классена, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», дал комментарий относительно информации об издевательствах над футболистом в «Мюнхене-1860».

- Конечно, эта история про лифт откровенная ложь. Я бы точно знал, если бы подобное вообще произошло бы. Это просто лживая информация. У Леона были прекрасные отношения со всеми партнёрами, - заявил Себастьян Кроннестер.

Ранее появилась информация о жестоких развлечениях в немецком клубе, якобы Классена связывали и на час оставляли одного в лифте.

Экс-одноклубник Классена, Аарон Берцель, также высказался по поводу сложившейся ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мюнхен-1860 Леон Классен Себастьян Кроннестер
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