Себастьян Кроннестер, агент новичка «Спартака» Леона Классена, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», дал комментарий относительно информации об издевательствах над футболистом в «Мюнхене-1860».

- Конечно, эта история про лифт откровенная ложь. Я бы точно знал, если бы подобное вообще произошло бы. Это просто лживая информация. У Леона были прекрасные отношения со всеми партнёрами, - заявил Себастьян Кроннестер.

Ранее появилась информация о жестоких развлечениях в немецком клубе, якобы Классена связывали и на час оставляли одного в лифте.

Экс-одноклубник Классена, Аарон Берцель, также высказался по поводу сложившейся ситуации.