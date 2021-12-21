Французская пресса назвала причины ухода Каттани из «ПСЖ» ради «Спартака»

Французским СМИ удалось разузнать детали прекращения сотрудничества между скаутом Лукой Каттани и «ПСЖ». Напомним, что итальянский специалист покинул местный гранд ради работы спортивным директором в «Спартаке».

Издание Foot Sur информирует, что причиной такого решения Каттани является стиль ведения дел Леонардо, отвечающим за развитие парижского клуба. Оказывается, он практически не пользовался услугами скаутской службы «ПСЖ», доверявшись собственным связям.

Как следствие, Каттани пришел к выводу, что он не может полностью раскрыть свой потенциал, если ему не будут доверять участвовать в возможных трансферах команды.