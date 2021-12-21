Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Французская пресса назвала причины ухода Каттани из «ПСЖ» ради «Спартака»

21 Декабря 2021 • 20:43 Комментировать (1)
Лорьян
...
ПСЖ
7.50 5.40 1.38
22.12 23:00

Французским СМИ удалось разузнать детали прекращения сотрудничества между скаутом Лукой Каттани и «ПСЖ». Напомним, что итальянский специалист покинул местный гранд ради работы спортивным директором в «Спартаке».

Издание Foot Sur информирует, что причиной такого решения Каттани является стиль ведения дел Леонардо, отвечающим за развитие парижского клуба. Оказывается, он практически не пользовался услугами скаутской службы «ПСЖ», доверявшись собственным связям.

Как следствие, Каттани пришел к выводу, что он не может полностью раскрыть свой потенциал, если ему не будут доверять участвовать в возможных трансферах команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ПСЖ Лука Каттани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛОРЬЯН ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
jUMPER
21 Декабря 2021 в 20:49
ай...так вот какова ката в мишке пригласили...))) усё сам... усё сам..тока деньгаф паболшы давайти мине...))) а то я ничиво ни заработаю...)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
20:51 · Россия. Премьер-лига
«Пусть идёт отдыхать»: Пономарёв резко отреагировал на переход Мамаева в «Химки»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Французская пресса назвала причины ухода Каттани из «ПСЖ» ради «Спартака» 1
20:18 · Россия. Премьер-лига
Ещё одного игрока РПЛ активно сватают в «Вест Хэм» слухи
20:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко – о новом спортивном директоре «Спартака»: «Таких, как он, в «ПСЖ» 100 человек»
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Появилась новая информация о сумме трансфера Николсона в «Спартак»
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Зависимость результата от куртки тренера: «Динамо» представило необычный рейтинг
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда «Зенит» примет решение по Дзюбе
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Видео гола Аршавина в мини-футболе собрало более 9 млн просмотров 2 видео
18:24 · Россия. Премьер-лига
​Названа сумма, которую «Краснодар» может заплатить за форварда из Норвегии
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Холдинг, владеющий «Манчестер Сити», проанализировал «Спартак»
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Николич: Мне не интересна концепция, где делается ставка на молодёжь, а результат неважен
16:37 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Мурильо
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подпишет нападающего из Норвегии
13:44 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили о переходе Мамаева 1 официально
13:36 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Кокорину и Жиркову
Все новости
Рекомендуем