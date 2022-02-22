Мостовой безразличен к новой эмблеме «Спартака»

Московский «Спартак» представил новую эмблему, и она вызвала неоднозначные оценки у общественности. Выступавший в прошлом за клуб Александр Мостовой поделился своим мнением по поводу новинки. Он не видит особой разницы между прошлым дизайном и нынешним вариантом.

- Вообще не понимаю, в чём разница. Думаю, многие со мной согласятся, потому что смотришь на ту и на другую эмблему, видишь, что это «Спартак». Немножко звёздочки, наверное, побольше сделали, - написал в своем телеграм-канале Мостовой.

Александр Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 п 1991 год. Он провел 106 матчей в составе «красно-белых», забив тридцать четыре мяча.