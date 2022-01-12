Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Игорь Акинфеев продлил контракт с «армейцами».

«Так и должно быть. Игорь - символ ЦСКА, можно сказать. Он столько лет играет в одной команде без замен. Он - пример для всех молодых игроков. Его обязательно нужно оставлять в команде, даже разговоров быть не может. Я нисколько не сомневался, что с ним продлят контракт. Он уже сам может регулировать своё состояние, если может, то пусть играет. Если он начнёт пороть, понимать, что не хватает реакции, он сам уйдёт.

Сейчас он чувствует себя великолепно, делает много сейвов, выручает команду. Понятно, что всё тащить он не может, так не бывает. Но к его игре нет никаких претензий. Он ещё и ведёт себя прекрасно, никогда не бросает партнёров по команде, очень бережно к ним относится. На данный момент, Акинфеев - сильнейший вратарь России. Многие говорят о Сафонове, но он ещё мальчишка. По технике исполнения, по игре Игорь Акинфеев безупречен. У него нет слабых мест, абсолютно», - сказал Пономарёв.