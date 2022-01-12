Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Акинфеев - сильнейший вратарь России, многие говорят о Сафонове, но он ещё мальчишка» эксклюзив

12 Января 2022 • 22:31 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Игорь Акинфеев продлил контракт с «армейцами».

«Так и должно быть. Игорь - символ ЦСКА, можно сказать. Он столько лет играет в одной команде без замен. Он - пример для всех молодых игроков. Его обязательно нужно оставлять в команде, даже разговоров быть не может. Я нисколько не сомневался, что с ним продлят контракт. Он уже сам может регулировать своё состояние, если может, то пусть играет. Если он начнёт пороть, понимать, что не хватает реакции, он сам уйдёт.

Сейчас он чувствует себя великолепно, делает много сейвов, выручает команду. Понятно, что всё тащить он не может, так не бывает. Но к его игре нет никаких претензий. Он ещё и ведёт себя прекрасно, никогда не бросает партнёров по команде, очень бережно к ним относится. На данный момент, Акинфеев - сильнейший вратарь России. Многие говорят о Сафонове, но он ещё мальчишка. По технике исполнения, по игре Игорь Акинфеев безупречен. У него нет слабых мест, абсолютно», - сказал Пономарёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
23:48 · Россия. Премьер-лига
Кого ещё хочет купить «Рубин» зимой 2022 года
23:40 · Россия. Премьер-лига
Гершкович не понимает, зачем клубам РПЛ нужны иностранные тренеры
23:21 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Жирков не поможет «Химкам» сохранить прописку в РПЛ
23:12 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Суперрад здесь оказаться, очень хочу и надеюсь, что смогу принести пользу»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Смолов сразу может усилить нападение «Динамо»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Ахметов из ЦСКА заразился коронавирусом
22:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько заплатил «Локомотив» за Кухту
22:47 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Жирков лучше многих молодых футболистов»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Бувач считает, что Смолов поможет «Динамо» стать лучше
21:33 · Россия. Премьер-лига
Сальников раскритиковал Смолова и Мурило
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подписал защитника «Атлетико Минейро» Алонсо официально
21:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко сравнил Жиркова с Ибрагимовичем
20:28 · Россия. Премьер-лига
«Химки» подтвердили подписание Жиркова
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Нужно создать свой красивый футбол»: Депутат Госдумы Журова высказалась о лимите на легионеров
19:55 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов присоединится к ЦСКА на сборах позже
Все новости
Рекомендуем