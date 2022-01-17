Орещук считает, что трансфер Медины создаст конкуренцию Дзагоеву и Кучаеву

Роман Орещук, который ранее являлся спортивным директором московского «Динамо», в своём недавнем интервью заявил, что новичок ЦСКА Хесус Медина создаст большую конкуренцию в клубе.

«Думаю, что у ЦСКА получится с Мединой, и этот игрок поможет клубу завоевывать трофеи. Он создаст большую конкуренцию Дзагоеву и Кучаев», – сказал орещук в интервью российскому изданию «РБ Спорт».

Отметим, что Хесус Медина перебрался в московский ЦСКА из американского «Нью-Йорк Сити». На счету парагвайца 109 поединков в МЛС, в которых он смог отличиться 25 голами и 10 ассистами. В московских клуб Медина пришёл на правах свободного агента.