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Орещук считает, что трансфер Медины создаст конкуренцию Дзагоеву и Кучаеву

17 Января 2022 • 16:19 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Роман Орещук, который ранее являлся спортивным директором московского «Динамо», в своём недавнем интервью заявил, что новичок ЦСКА Хесус Медина создаст большую конкуренцию в клубе.

«Думаю, что у ЦСКА получится с Мединой, и этот игрок поможет клубу завоевывать трофеи. Он создаст большую конкуренцию Дзагоеву и Кучаев», – сказал орещук в интервью российскому изданию «РБ Спорт».

Отметим, что Хесус Медина перебрался в московский ЦСКА из американского «Нью-Йорк Сити». На счету парагвайца 109 поединков в МЛС, в которых он смог отличиться 25 голами и 10 ассистами. В московских клуб Медина пришёл на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Орещук
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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