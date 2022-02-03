Соболев отметил положительные изменения после приглашения в «Спартак» наставника по питанию

Мы уже сообщали о том, что с января за питанием игроков «Спартака» следит португальский специалист Рикарду Пинту. Правда, пока что результаты его работы не так заметны, но, возможно, настоящим экзаменатором станет футбольное поле, куда команды РПЛ вернутся, как известно, лишь в конце февраля. Пока же форвард «красно-белых» Александр Соболев ответил на вопросы о том, насколько изменилось меню после прихода португальского специалиста.

- Бывает, в той же столовой взял поменьше еды после бега, а он подходит и говорит: «Мало взял. Иди еще возьми». Взял только горячее, он говорит: «Еще обязательно салат положи». Он с каждым сидит и говорит, что нужно есть. Ты можешь брать что хочешь, но если чего-то не хватает, он сразу об этом говорит, - пояснил Соболев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Александр Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, в его активе - 38 матчей в составе команды. В них он забил восемнадцать мячей - то есть, в среднем практически по голу за два матча. Успешно действует и в составе национальной сборной России - три гола за восемь проведенных матчей.