Fan ID необратим: Чем завершилась встреча Хачатурянца с фанатами

Этой зимой в российском футболе происходят активные обсуждения и лоббирования различных идей и проектов: от нового лимита на легионеров до расширения РПЛ. Но сегодня сетевое изданиеразбирает одно из самых острых «новшеств» отечественного футбола — законопроект о паспорте болельщика — и итоги совещания президента РПЛ Ашота Хачатурянца с представителями фанатских движений клубов лиги.

Стоит начать с того, что точнее, конечно, будет называть этот документ «картой болельщика». Так, деликатно и настойчиво, Ашот Хачатурянц просил именовать наскоро внедрённое новшество российского футбола. Впрочем, главное — лишь бы не «Fan ID», ибо это английское определение в РПЛ считают «рудиментом», оставшимся после ЧМ-2018.

Насколько это не банальная подмена понятий, чтобы стереть ассоциации с чем-то тоталитарным (а этот проект, мягко говоря, неоднозначный), — вопрос уже психологический. В остальном — вполне себе осязаемые тезисы, которые, в свою очередь, на днях представил президент РПЛ.

Более 700 млн рублей — на внедрение нововведения

В узких кругах давно ходят слухи о том, что государство планирует потратить сумму, равную 700 млн, чтобы реализовать этот законопроект. Отчасти это подтвердил и Ашот Рафаилович, правда, что именно входит в эту сумму, — пока вопрос. Министерство цифрового развития сейчас этим, собственно, и занимается — рассчитывает, подводит и подготавливает смету. Но что делать, если вложенных в бюджет средств не хватит? Такое очень даже возможно, учитывая новизну и существенную неопределённость. Ведь если «Fan ID» — рудимент, то и опыт внедрения «существенно другого» закона будет похож на дебют.

Хачатурянц не слишком внятно растолковал эту сумму. В его толковании читалась определённая неясность, которая, следует признать, вполне естественна. Драматургия этой истории держит в напряжении не только непосредственно фанатов, но и всех лиц, с разной долей причастных к этому закону, в том числе и самого президента РПЛ.

Он очень прагматично ускользал от справедливого вопроса «что делать, если денег не хватит?». Тем не менее стоит отметить, что любые озвученные сегодня средства — грубая приближённость, ведь для каждого отдельного клуба (стадиона) нужен подотчётный список с докупками различного характера и по природе, и, соответственно, по цене. А данный список, разумеется, ещё не готов.

Закон принят, но в таком ракурсе обсуждать его неправильно

Любой закон, как и почти всё на свете, определяется мелочами и тонкостями, описывающими предмет. То же самое касается и паспорта болельщика. В данном случае это подзаконные акты, которые дадут полноту этому «художественному образу». Они (подзаконные акты) должны будут расписывать механизм действия туманно обоснованного внедрения. Как будут следить за людьми посредством нового «паспорта» — это то, чему действительно нужно глубокое и детальное разъяснение.

С другой стороны, Хачатурянц, словно успокаивая, говорит, что ракурс «закон состоялся» неудобен для обсуждений. Он говорил об аспектах, которые должны помочь упростить фанату пользование. И правда — выходит, что нас могут слушать и слышать? На самом деле только и могут.

Что глобально может измениться от высокопарного шуршания подробностями, если, ссылаясь на слова выше, «закон принят»? Фанаты против закона идейно, а не бюрократически: основной вопрос — причина внедрения, а не подзаконные и регламентирующие акты.

В РПЛ считают, что ситуация с протестами может измениться

Трудно представить ситуацию, при которой 15 (из 16) головных фанатских объединений в один момент изменят позицию и добровольно примут положение с паспортизацией. Наоборот, такой расклад насторожит ещё сильнее: радикально настроенные фанаты развернутся на 180 градусов, признают Fan ID и придут на стадион как ни в чём не бывало. Это будет выглядеть ещё циничнее, чем монотонные формулировки в оправдание паспортной системы.

Однако Хачатурянц верит, что фанатские движения в своей природе никуда не уйдут, более того, «наверху» уповают на то, что болельщики могут сменить позицию. Тут стоит повториться: фанатов не устраивает сам по себе институт «паспорта болельщика», и едва ли какие-то его уточнения могут смягчить или притупить отношение к системе.

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Тем более удивительно, что в РФС, хочется верить, хотя бы отчасти видят эту ситуацию «глазами болельщиков» — что закон репрессивный. При этом приводят в пример «идеальную» картину (сразу возникает несколько вопросов), где это — удобный и простой документ. Зато одно ясно точно: персонифицированная карта (именно так эта система именуется в проекте, подписанном президентом) — самое спорное внедрение современного российского футбола, которое так или иначе скажется на фанатской культуре.

Марсель АРЗУМАНЯН