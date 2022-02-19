Масалитин – о трансферной кампании ЦСКА: «Нужен ещё один форвард»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал работу московского клуба на трансферном рынке, а также оценил шансы команды на борьбу за высокие места во второй половине розыгрыша российской Премьер-лиги. Эксперт предложил, что с имеющимися ресурсами «армейцы» не смогут конкурировать с лидерами первенства.

«За Лигу чемпионов нынешнему составу ЦСКА будет тяжело бороться. Конечно, ЦСКА нужен еще один форвард. Это необходимо сейчас. Идти с двумя нынешними форвардами (прим. - Заболотный и Яковлев) на второй отрезок — рискованно. Здесь напрашивается еще одно приобретение на позицию нападающего», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что первый официальный матч после зимней паузы подопечные Алексея Березуцкого проведут против «Спартака» - столичное дерби запланировано на 26 февраля.