Николич – супер, но увольнение Березуцкого вызывает удивление: Зачем ЦСКА меняет тренера

В среду появилась информация, что Марко Николич в ближайшее время возглавит ЦСКА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над этим решением менеджмента «армейцев».

Марко Николич близок к возвращению в Россию. В среду появилась информация, что сербский специалист уже согласовал условия личного контракта с ЦСКА, и именно он в январе повезёт команду на сборы. Таким образом, бывший наставник «Локомотива» возвращается в Москву спустя три месяца.

Это решение стоит рассматривать с разных сторон. Сам Николич оставил о себе в России хорошую память. Сербский тренер в «Локомотиве» сделал крепкую команду, завоевал кубок страны, занял второе и третье места, подпустил к основному составу много молодых футболистов и показывал достойную игру в еврокубках. Все помнят, что приход Николича в стан «железнодорожников» получился скандальным, ведь из-за него не был продлён контракт с легендарным Юрием Сёминым. Тем не менее своей работой в Москве серб уж как минимум заслужил уважение со стороны поклонников «красно-зелёных».

Увольнение Николича из «Локомотива» в общем-то было шоком, если смотреть на спортивные результаты. Все понимают, что серба выгнала новая команда управленцев, просто желая иметь «своего» тренера.

Когда Николич ушёл, многие предполагали, что он может вернуться в нашу страну. По этой причине приглашение серба на пост наставника ЦСКА не должно удивлять. В его тренерских навыках сомнения нет. Тот факт, что он умеет работать с молодёжью – большой плюс для «армейцев», которые стараются делать ставку на собственных воспитанников. При этом Николичу не надо будет адаптироваться ни к чемпионату, ни к городу. Серб был вариантом для любого российского клуба, и ЦСКА просто первым этой опцией воспользовался.

Однако, если посмотреть на новость о приглашении Николича в ЦСКА с другой стороны, то она если и не шокирует, то уж как минимум удивляет. «Армейцами» руководит Алексей Березуцкий – легенда клуба. Он лишь прошлым летом возглавил ЦСКА, и к зиме команда идёт на четвёртой позиции, в 6 очках от зоны Лиги чемпионов и в 8 – от первого места. «Армейцы», например, опережают «Краснодар» Виктора Ганчаренко, идут выше «Локомотива» и «Спартака». Разве это результат, чтобы увольнять легенду клуба?

Конечно, можно говорить, что Березуцкий возглавил ЦСКА случайно, что в целом в игре команды есть какие-то проблемы. Тем не менее результат в таблице отличный. При этом наставник всего полгода на своём посту! В этой ситуации убирать Березуцкого – это настоящий скандал.

Если Николич возглавит ЦСКА, то клубу надо всеми силами удержать Березуцкого в штабе, чтобы этой рокировке было хоть какое-то объяснение. Можно будет по крайней мере говорить, что молодой специалист остаётся, чтобы набраться опыта и потом вернуться на пост главного тренера. Однако это возможно лишь при условии, что сам Березуцкий готов будет занять соответствующую роль. По первой части сезона он показал, что уже готов работать как главный. Возможно, Березуцкий пока не готов решать большие задачи, с другой стороны, у ЦСКА, кажется, и нет подходящего состава для возвращения на вершину.

Если суммировать, то решение, конечно, странное. Приглашение Николича – это хорошо для ЦСКА. Однако уход Березуцкого вызывает массу вопросов. Так или иначе, всё решит результат.

Андрей Центров