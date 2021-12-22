Губерниев считает, что трансфер Николсона поможет заново раскрыться Соболеву

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением по поводу нового трансфера «Спартака», подписавшего одного из лучших бомбардиров чемпионата Бельгии Шамара Николсона из «Шарлеруа».

Эксперт считает, что данный переход должен пойти только на пользу команде. По его словам, усиленная конкуренция поспособствует прогрессу других игроков.

«Итальянцы большие молодцы, все правильно делают пока что. Этот трансфер может вернуть нам настоящего Александра Соболева, образца прошлого сезона. Надеюсь, Ваноли знает, что ему купили этого ямайца. Например, Руй Витория совсем не знал своих футболистов», - прокомментировал Губерниев в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что за ямайского таранного форварда «красно-белые» заплатили приблизительно шесть с половиной миллионов евро, подписав с ним соглашение до середины 2026 года.