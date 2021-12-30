Представители Язиджи прокомментировали информацию о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Представители полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, а именно агентство Asportsmanagement, прокомментировали информацию о возможном трансфере игрока в московский ЦСКА.

Оказывается, турецкий футболист действительно рассматривает вариант с переходом в стан московского коллектива. «ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас ещё есть предложения от других клубов. Мы не исключаем переезд игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - ответили агенты Язиджи журналистам Metaratings.

Стоит уточнить, что ранее конкурентами «армейцев» в борьбе за плеймейкера назывались «Ньюкасл» и «Галатасарай». Потенциальная сделка по 24-летнему игрока оценивается в 15 миллионов евро.