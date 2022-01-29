Баженов считает, что уход Понсе может стать потерей для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов отреагировал на слухи о том, что нападающий «красно-белых» в скором времени может перебраться в «Эльче». Эксперт подметил, что уход аргентинца может сказаться на столичной команде.

«Жаль, конечно, если он действительно уходит. Для «Спартака» это точно потеря. Мне всегда нравился этот футболист. Понсе проделывал большой объем работы, мог закрыть две позиции в атаке. Парень явно с потенциалом», - прокомментировал Баженов в разговоре с «РБ Спорт».

Также он добавил, что полностью раскрыть свой потенциал форварду в России помешали постоянные травмы, из-за которых он часто выпадал из основной обоймы.