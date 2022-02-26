Стал известен состав московского «Спартака» на матч с ЦСКА

Стал известен состав московского «Спартака» на дерби с ЦСКА. Стоит отметить, что в стартовые 11 человек попал новичок клуба – Мартинс.

Состав «Спартака»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Аиртон, Умяров, Мозес, Мартинс, Зобнин, Промес и Соболев.

Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в прямой текстовой трансляции.