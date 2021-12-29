Источник: Николич зимой может возглавить ЦСКА

Сербский специалист Марко Николич, который в начале сезона стал жертвой немецкого десанта «Локомотива» и покинул должность главного тренера «железнодорожников», уже в январе может вернуться в чемпионат России.

Такими данными поделился «Спорт-Экспресс». Согласно источнику, у Николича есть возможность возглавить московский ЦСКА, которым на данный момент руководит Алексей Березуцкий. Более того, стороны уже согласовали детали сотрудничества.

Напомним, что вместе с Березуцким «армейцы» неплохо провели первую часть сезона, уйдя на зимний перерыв в четверке лучших команд первенства. Что касается Николича, то с «Локомотивом» он проработал почти полтора года, сумев стать триумфатором последнего розыгрыша Кубка страны.