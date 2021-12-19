ЦСКА и «Краснодар» поборются за шведского нападающего

Некоторые российские клубы уже начинают активную подготовку к зимнему трансферному окну. Так, со своими целями определились ЦСКА и «Краснодар», а в одной из позиций и вовсе сошлись в мнении.

Дело в том, что обе команды претендуют на форварда Патрика Волемарка, выступающего в шведском чемпионате за «Хеккен». Как свидетельствует Transfermarkt.ru, футболист может перебраться в Россию за сумму в три с половиной миллиона евро.

Стоит добавить, что Волемарк – представитель молодежной сборной Швеции. В текущем сезоне на счету 20-летнего игрока уже 17 результативных действий в 29 матчах местного первенства.