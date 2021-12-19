Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА и «Краснодар» поборются за шведского нападающего

19 Декабря 2021 • 18:09 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
26.02 19:00

Некоторые российские клубы уже начинают активную подготовку к зимнему трансферному окну. Так, со своими целями определились ЦСКА и «Краснодар», а в одной из позиций и вовсе сошлись в мнении.

Дело в том, что обе команды претендуют на форварда Патрика Волемарка, выступающего в шведском чемпионате за «Хеккен». Как свидетельствует Transfermarkt.ru, футболист может перебраться в Россию за сумму в три с половиной миллиона евро.

Стоит добавить, что Волемарк – представитель молодежной сборной Швеции. В текущем сезоне на счету 20-летнего игрока уже 17 результативных действий в 29 матчах местного первенства.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Патрик Волемарк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
18:44 · Россия. Премьер-лига
Кокорин и Мамаев так и не вернулись на топ-уровень после тюрьмы: Что с ними будет дальше
18:42 · Россия. Премьер-лига
Александр Гришин назвал явных претендентов на вылет из РПЛ
18:09 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Краснодар» поборются за шведского нападающего
17:45 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо вновь признан лучшим игроком «Зенита» по итогам месяца
17:39 · Россия. Премьер-лига
Окружение Адамова подтверждает переговоры игрока с «Локомотивом» по трансферу
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Сотрудник «Зенита» был задержан за вождение в состоянии опьянения
15:46 · Россия. Премьер-лига
​Объявлена повестка дня последнего собрания РПЛ в 2021 году, дефицит бюджета – одна из тем
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Футболку спартаковца Игнатова на благотворительном аукционе продали дороже, чем футболку Левандовски 1
14:55 · Россия. Премьер-лига
​Титов: «Промес возвращался в чемпионский «Спартак», но теперь это середняк» 1
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Агент 20-летнего форварда из Бразилии прокомментировал интерес «Зенита» 1 эксклюзив
14:26 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «С Ваноли «Спартак» способен достойно выступить» 1
13:58 · Россия. Премьер-лига
Новиков считает, что для борьбы с «Зенитом» «Динамо» нужно усиливаться 2
13:49 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Десант Ваноли разорит хозяина «Спартака» и улетит через год»
13:21 · Россия. Премьер-лига
​«Смешно, честно говоря»: Смородская высказалась о задачах Ваноли в «Спартаке»
12:20 · Россия. Премьер-лига
​Комбаров оценил задачи, которые «Спартак» поставил перед Ваноли
Все новости
Рекомендуем