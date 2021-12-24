Агент Кокорина отреагировал на слова Федуна о законности агентских комиссий в сделке по футболисту

Владелец «Спартака» Леонид Федун в своем ответе на слова бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова пригрозил обратиться в органы, чтобы они изучили все детали сделок по переходам Остона Урунова и Александра Кокорина. Чиновник уточнил, что следует обратить внимание на законность агентских комиссий в данных договорах.

Впрочем, агент Кокорина, Тимофей Бердышев, заявил, что его не беспокоит данная ситуация. ««Законность агентских комиссий? Пусть рассматривают. Да ради бога. Они оставляют за собой право обратиться в органы — да, это их право», - отреагировал представитель игрока в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Газизов в пятницу подал новый иск в суд на «Спартак».