Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эджуке заявил о готовности ЦСКА конкурировать с лидерами РПЛ во второй половине сезона

08 Февраля 2022 • 20:18 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.45 3.30 2.90
26.02 19:00

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке отметился оптимистичным высказыванием, заявив, что он вместе со своей командой собирается навязать лидерам российской Премьер-лиги конкуренцию во второй половине сезона. В качестве аргумента легионер привел трансферную кампанию клуба, а именно подписания Юсуфа Язиджи и Хесуса Медины, которые должны усилить коллектив.

«Разница в очках не такая большая, чтобы опускать руки. Только «Зенит» немного вырвался вперед, но все может резко измениться. Бум, и мы уже там! Когда мы сосредоточены и мыслим в одном направлении, все получается», - цитирует Эджуке Sport24.

Напомним, что после 18 туров «армейцы» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. От идущего вторым «Динамо» подопечных Алексея Березуцкого отделяет шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чидера Эджуке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
21:21 · Россия. Премьер-лига
Гилерме возобновил тренировки после операции на голеностопе
21:09 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» не рассматривали вариант с приглашением Кокорина
20:55 · Россия. Премьер-лига
Ваноли прокомментировал первую победу на должности главного тренера «Спартака»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Источник: Чалов может остаться в «Базеле» на полноценной основе слухи
20:41 · Россия. Премьер-лига
Понсе поделился мотивами ухода из «Спартака»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Эджуке заявил о готовности ЦСКА конкурировать с лидерами РПЛ во второй половине сезона
20:07 · Россия. Премьер-лига
Червиченко посоветовал «Зениту» приобрести Максименко 2
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Мешков будет готовить судей в РФС
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» расторгло контракт с Okko – источник
18:13 · Россия. Премьер-лига
​Стыковые матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Николсон забил первый гол за «Спартак»
17:48 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» одержал первую победу при Ваноли
17:31 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» подписал Макарчука официально
17:21 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» объяснили, почему не ушёл Хвича, и назвали его цену 1
16:52 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» рассказали об условиях сделки по Игнатьеву
Все новости
Рекомендуем