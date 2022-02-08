Эджуке заявил о готовности ЦСКА конкурировать с лидерами РПЛ во второй половине сезона

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке отметился оптимистичным высказыванием, заявив, что он вместе со своей командой собирается навязать лидерам российской Премьер-лиги конкуренцию во второй половине сезона. В качестве аргумента легионер привел трансферную кампанию клуба, а именно подписания Юсуфа Язиджи и Хесуса Медины, которые должны усилить коллектив.

«Разница в очках не такая большая, чтобы опускать руки. Только «Зенит» немного вырвался вперед, но все может резко измениться. Бум, и мы уже там! Когда мы сосредоточены и мыслим в одном направлении, все получается», - цитирует Эджуке Sport24.

Напомним, что после 18 туров «армейцы» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. От идущего вторым «Динамо» подопечных Алексея Березуцкого отделяет шесть очков.