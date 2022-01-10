Кого купит «Спартак» зимой 2022 года

«Красно-белые» провалились в первой части сезона – на 15 очков отстают от лидера. Шансов зацепиться за Лигу чемпионов уже почти нет, но пробиться в еврокубки можно. Для выполнения этой задачи, а также успешного выступления в плей-офф Лиги Европы московский клуб нуждается в усилении. С приходом Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартак» начал активно проявлять себя на трансферном рынке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об игроках, которые уже подписали контракт с московским клубом, а также о потенциальных новичках.

Главная покупка на сегодняшний день – ямайский нападающий Шамар Николсон. В первой части сезона-2021/22 форвард забил 11 мячей в 17 матчах за «Шарлеруа». Сейчас у «красно-белых» в составе пять форвардов, которые могут сыграть в атаке: Соболев, Понсе, Мелкадзе, Николсон и играющий из глубины Ларссон. «Спартак» заплатил за новичка 9 млн евро. Очевидно, с приходом ямайского футболиста кто-то из форвардов может покинуть команду. Уйти может любой, кроме Соболева.

Был подписан 21-летний левый защитник Леон Классен. Футболист родился в Германии, но имеет русские корни, поэтому согласился выступать за молодёжную сборную России. В «Тироле» Классен сделал 6 ассистов в 17 матчах, что очень неплохо, учитывая его амплуа. Классен попробует навязать конкуренцию Айртону, если тот не уйдёт. Если же бразилец покинет «Спартак», Леон будет игроком основного состава. Ранее на перспективу были взяты 21-летний вратарь Илья Свинов («Факел», 250 тысяч евро) и 20-летний полузащитник Даниил Хлусевич («Арсенал», 3 млн евро).

Дальнейшие трансферы «Спартака» зависят от того, кто уйдёт. С приходом Николсона у «красно-белых» теперь перебор на легионерских позициях. Кроме ямайца, в команде есть Жиго, Кофрие, Айртон, Ларссон, Понсе, Мозес, Промес и Хендрикс. Каждый из них может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно. Многие иностранцы не оправдывают ожиданий, а у Жиго и Айртона хватает предложений. Новички-легионеры ещё могут появиться, но при условии, что как минимум два иностранных футболиста уйдут. На кого ещё засматривается «Спартак»?

Данил Пруцев («Крылья Советов»)

Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

21-летний центральный полузащитник закрепился в статусе основного игрока самарского клуба. Данил выполняет большой объём работы, но в атаке его нельзя назвать полезным, хотя он и не чистый опорник. В ближайшие дни «Спартак» должен объявить о трансфере футболиста, но Пруцев – это работа на перспективу, а не решение срочных задач. Впрочем, для глубины состава лишним не будет, учитывая фактор коронавируса и проблемной позиции. В декабре появилась неправдивая информация о том, что Пруцев уже подписал контракт с московским клубом, но спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко опроверг слухи.

Хорди Кайседо (ЦСКА София)

Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

Несмотря на то, что у «Спартака» образовался перебор форвардов, нет гарантий, что новичков на этой позиции не будет. Понсе, Ларссон и Мелкадзе могут зимой сменить прописку, и если из этой тройки останется лишь один, тогда трансфер Кайседо не будет выглядеть лишним. 24-летний эквадорский форвард возглавляет бомбардирскую гонку в чемпионате Болгарии (12 мячей в 16 матчах), а вот в Лиге конференций Хорди показал плохую результативность – 1 гол в 11 матчах. Кроме «Спартака», интерес к Кайседо проявляют «Аданаспор», «Газиантепспор» и киевское «Динамо».

Мбала Нзола («Специя»)

Трансферная стоимость: (3 млн евро)

Ещё один форвард, который может оказаться в Москве. Удивительно, что «Спартак» продолжает работать над усилением атаки, вместо того чтобы усилить проблемную позицию правого защитника, учитывая склонность Рассказова к привозам, а также слабую игру Кофрие и Маслова на мяче. Нзола более-менее стабильно играет в «Специи», где забил 2 гола в 14 матчах этого сезона Серии А. Спортивный директор «Специи» Риккардо Печини не спешит прощаться с нападающим сборной Анголы. Летом на него претендовал «Краснодар», а сейчас, кроме «Спартака», ещё и «Фиорентина» хочет его купить.

Ярослав Орешкевич («Динамо» Брест)

Трансферная стоимость: 0,3 млн евро

21-летний правый полузащитник брестского «Динамо» попал в сферу интересов «красно-белых». Права на него принадлежат другому клубу из Бреста – «Руху», тогда как в «Динамо» Орешкевич выступает на правах аренды. Особой результативностью Ярослав не отличался – в 23 матчах прошлого сезона забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Как и Пруцев, Орешкевич – работа на перспективу.

Макс Безушков («Ян Регенсбург»)

Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

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Присоединиться к «красно-белым» может ещё один «русский немец». Безушков – гражданин Германии, но может получить российское гражданство, ведь его отец родился в Новосибирске, а мать – в Казахстане. К 24 годам Макс успел поиграть за «Штутгарт», «Айнтрахт», «Хольштайн Киль» и бельгийский «Юнион». В 16 матчах текущего сезона Безушков забил 6 голов. В составе молодёжной сборной Германии Безушков провёл 10 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Владислав АВРАМЕНКО