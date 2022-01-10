Березуцкий не понимает, почему ЦСКА не продлевает контракт с Акинфеевым

Экс-защитник, а ныне главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий выразил недовольство действиями руководства клуба, которое все еще не продлило контракт с вратарем Игорем Акинфеевым.

«Не знаю, почему ЦСКА еще не продлил контракт с Акинфеевым. Я уже сказал, что надо продлить. Опять же, контракт в любом случае будет продлен, насколько я понимаю. Я в этом не сомневаюсь», – заявил Березуцкий.

Напомним, что контракт Акинфеева с ЦСКА истекает уже ближайшим летом, а это значит, что с января он может начать переговоры с другими клубами, которые хотят заполучить его на правах свободного агента. Акинфеев является воспитанником ЦСКА – он вступил в академию клуба в 1991 году и с тех пор провел за «армейцев» 692 поединка во всех турнирах.