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Березуцкий не понимает, почему ЦСКА не продлевает контракт с Акинфеевым

10 Января 2022 • 14:27 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Экс-защитник, а ныне главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий выразил недовольство действиями руководства клуба, которое все еще не продлило контракт с вратарем Игорем Акинфеевым.

«Не знаю, почему ЦСКА еще не продлил контракт с Акинфеевым. Я уже сказал, что надо продлить. Опять же, контракт в любом случае будет продлен, насколько я понимаю. Я в этом не сомневаюсь», – заявил Березуцкий.

Напомним, что контракт Акинфеева с ЦСКА истекает уже ближайшим летом, а это значит, что с января он может начать переговоры с другими клубами, которые хотят заполучить его на правах свободного агента. Акинфеев является воспитанником ЦСКА – он вступил в академию клуба в 1991 году и с тех пор провел за «армейцев» 692 поединка во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий РПЛ
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