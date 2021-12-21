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«Спартак» объявил о трансфере нападающего Николсона официально

21 Декабря 2021 • 23:02 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Московский «Спартак» у себя в социальных сетях официально объявил о трансфере нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона. Футболист ямайского происхождения подписал контракт с «красно-белыми», получив 19-й игровой номер.

По неофициальной информации, форвард обошелся столичному клубу в шесть с половиной миллионов евро. Срок действия трудового договора рассчитан до 2026 года. Пока остаются неизвестны финансовые детали личного соглашения Николсона со «Спартаком». 

Напомним, что 24-летний игрок является лучшим бомбардиром «Шарлеруа», отличившись 13 голами в 18 поединках текущего розыгрыша чемпионата Бельгии. Одним из главных преимуществ Николсона можно назвать его физические данные – это таранный нападающий с ростом 1,92 метра.

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Евро-Футбол.Ру,
Шарлеруа Спартак Москва Шамар Николсон
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
21 Декабря 2021 в 23:39
ай...ну фсё...фсё прапала...))) типерь шурик сабалёф сядит в зону камфорта на пятаю точку и болшы ни будит радавать нас сваим актёрским талантам...)))
779
21 Декабря 2021 в 23:24
Шопинг пошёл. Потом разберёмся, что мы там набрали.)))
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