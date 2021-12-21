Московский «Спартак» у себя в социальных сетях официально объявил о трансфере нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона. Футболист ямайского происхождения подписал контракт с «красно-белыми», получив 19-й игровой номер.

По неофициальной информации, форвард обошелся столичному клубу в шесть с половиной миллионов евро. Срок действия трудового договора рассчитан до 2026 года. Пока остаются неизвестны финансовые детали личного соглашения Николсона со «Спартаком».

Напомним, что 24-летний игрок является лучшим бомбардиром «Шарлеруа», отличившись 13 голами в 18 поединках текущего розыгрыша чемпионата Бельгии. Одним из главных преимуществ Николсона можно назвать его физические данные – это таранный нападающий с ростом 1,92 метра.