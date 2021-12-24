Газизов назвал слова Федуна «клеветой»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в очередной раз высказал свою точку зрения касательно слов владельца столичного клуба Леонида Федуна, который сообщил о возможном запросе в компетентные органы для анализа законности агентских комиссий в сделках по трансферам Александра Кокорина и Остона Урунова.

«Слова Леонида Арнольдовича про агентские комиссии за Кокорина и Урунова — это клевета. Его вводят в заблуждение, он прекрасно знает, что никаких комиссий за этих двух игроков не было. Это все ерунда и вранье», - прокомментировал Газизов в интервью для Sport24.

К тому же, он упомянул, что комиссия была лишь в случае с переходом Виктора Мозеса, но она была утверждена. Также Газизов ранее подал на «Спартак» иск в суд с целью добиться обещанной выплаты.