Червиченко считает, что Бакаеву надо бежать из «Спартака»

Недавно стало известно, что «Спартак» испытывает определенные трудности в процессе переговоров по новому контракту с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым. Действующее соглашение 25-летнего воспитанника клуба истекает ближайшим летом, поэтому его пути с «красно-белыми» могут разойтись в конце сезона.

Бывший президент москвичей Андрей Червиченко советует Бакаеву не соглашаться на пролонгацию. По его словам, футболисту стоит сменить обстановку и заново заявить о себе.

«Он выделялся, но лидером не был никогда. В «Спартаке» часто бывает такое: ты ярко вспыхиваешь, покупают иностранца, он занимает твое место, а ты начинаешь затухать. Поэтому Бакаеву надо бежать из «Спартака» даже на уменьшение контракта», - приводит слова Червиченко «РБ Спорт».