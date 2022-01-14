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Червиченко считает, что Бакаеву надо бежать из «Спартака»

14 Января 2022 • 21:08 Комментировать (1)
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Недавно стало известно, что «Спартак» испытывает определенные трудности в процессе переговоров по новому контракту с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым. Действующее соглашение 25-летнего воспитанника клуба истекает ближайшим летом, поэтому его пути с «красно-белыми» могут разойтись в конце сезона.

Бывший президент москвичей Андрей Червиченко советует Бакаеву не соглашаться на пролонгацию. По его словам, футболисту стоит сменить обстановку и заново заявить о себе.

«Он выделялся, но лидером не был никогда. В «Спартаке» часто бывает такое: ты ярко вспыхиваешь, покупают иностранца, он занимает твое место, а ты начинаешь затухать. Поэтому Бакаеву надо бежать из «Спартака» даже на уменьшение контракта», - приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Зелимхан Бакаев
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Valera Divan
14 Января 2022 в 21:13
Да, да есть просто масса примеров, ушел игрок из Спартака и стал звездой и кто же эти люди? АУУУ
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