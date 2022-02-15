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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис сравнил московский «Спартак» с английским «Лидсом»

15 Февраля 2022 • 23:42 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис привык мыслить категориями английского футбола, поэтому, даже когда его спрашивают о клубах из России, приводит соответствующие аналогии. Так, Канчельскис разочарован показателями московского «Спартака», сравнив его с «Лидсом».

- Вот «Спартак» в 2017 году стал чемпионом. А теперь «Спартак» еще лет 20 будет ковыряться, чтобы снова стать первым. «Лидс» становился тоже чемпионом, а потом упал вниз. «Спартак» как «Лидс»: раз в 10 лет выигрывает что-то, - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Правда, если «Спартак» в последний раз становился чемпионом в 2017 году, то «Лидс» - в 1992 году, когда за него выступал Эрик Кантона. Любопытно, что в 1992 году «Спартак» впервые стал чемпионом России.

Продолжая аналогии с АПЛ, Канчельскис сравнил выступления московского «Динамо» с «Лестером», который в 2016 году стал чемпионом Англии. «Динамо» чемпионом еще не становилось, но сейчас занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лидс Андрей Канчельскис
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