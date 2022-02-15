Руденко сменит «Спартак» на «Химки»

Форвард московского «Спартака» Александр Руденко станет футболистом подмосковного клуба «Химки», в настоящий момент осевшего на дне турнирной таблицы российской Премаьер-лиги. При этом «Спартак» сохранит за собой право выкупить футболиста обратно, несмотря на то, что Руденко переходит на постоянной основе, а не в аренду.

Нападающий, которому 23 года, уже успел пройти медицинский осмотр в своем новом клубе, сообщает Uscout.ru. В последнее время Руденко выступал за вторую команду «Спартака», но там он успел сыграть только в трех матчах, после чего получил травму.

«Спартак» в настоящий момент занимает девятое место в турнирной таблице, «Химки» - шестнадцатое.