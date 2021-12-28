Мхитарян может трудоустроиться в РПЛ: На армянина претендуют «Спартак» и «Краснодар»

Контракт армянского полузащитника Генриха Мхитаряна с «Ромой» истекает предстоящим летом. «Волки» не намерены продлевать трудовые отношения с Генрихом. Возможно, не дожидаясь завершения контракта, римляне попробуют выручить за футболиста какие-то деньги, тем более что к своим 32 годам Мхитарян остаётся востребован. Правда, теперь в его услугах заинтересованы далеко не топ-клубы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает возможный переезд лучшего футболиста Армении в российскую Премьер-лигу.

В «Шахтёре» и дортмундской «Боруссии» Генрих был звездой. Мхитарян много забивал и раздавал ассисты, поэтому пользовался большим спросом на рынке. Дальше состоялся переход в «Манчестер Юнайтед». Армянин хотел прогрессировать дальше и мечтал об АПЛ, но в новом клубе оказался инородным телом. Главный тренер Жозе Моуриньо не стеснялся критиковать футболиста, а после одного из матчей между ними возник конфликт, из-за чего португальский специалист перестал выпускать Генриха в стартовом составе. Сидеть на скамейке не было смысла, поэтому Мхитарян попытался перезапустить карьеру в «Арсенале». Однако в Лондоне дела шли не намного лучше. В итоге «канониры» отправили Генриха в аренду в «Рому».

В Италии Генрих выглядел лучше и позже заслужил полноценный контракт от «волков», но он уже не оказывает такого влияния на игру команды, как это было когда-то в Дортмунде. В первых двух сезонах у Мхитаряна была хорошая статистика в Серии А: в сезоне-2019/20 – 9 голов и 5 результативных передач в 22 матчах, в сезоне-2020/21 – 13 голов и 10 результативных передач в 34 матчах. В текущем сезоне Мхитарян играет стабильно, но на его счету только 2 мяча и 4 ассиста. Боссы «Ромы» увидели, что Генрих сдаёт позиции, поэтому не рассчитывают на него в сезоне-2022/23. Интересно, что 32-летний футболист месяц назад говорил, что хотел бы поиграть ещё лет 5-6, а также отметил, что в таком возрасте непросто следить за своим телом.

Положение армянина в Риме выглядит нестабильно. У Мхитаряна есть недопонимание с главным тренером Жозе Моуриньо, поэтому «Рома» готова зимой рассматривать предложения по Генриху. О серьёзном интересе к Генриху со стороны российских клубов стало известно ещё в ноябре. На предложение «Зенита» армянин ответил отказом. Связывался с футболистом и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Однако Генрих ответил, что хочет остаться в Европе по семейным обстоятельствам – семья имеет маленького ребёнка и не хочет переезжать.

Галицкого такой ответ не устроил, и он продолжает настаивать. Сергей Николаевич обещает Мхитаряну должность спортивного директора «Краснодара» после завершения карьеры. Стороны даже достигли устной договорённости по этому вопросу. Возможно, этим шагом президент «Краснодара» хочет заманить армянина, чтобы тот доигрывал последние годы футбольной карьеры за «быков», а затем перешёл на руководящую должность. По информации Tuttosport, в борьбу за Мхитаряна готов вступить и московский «Спартак». Когда-то трансферная стоимость полузащитника составляла 37 млн евро, но с 2018 года ценник постепенно падает и сейчас составляет 10 млн евро. И «Краснодару», и «Спартаку» под силу заплатить такие деньги. «Рома» тоже будет не против трансфера. Остаётся лишь убедить игрока переехать в Россию, а это можно сделать солидным контрактом, от которого сложно будет отказаться.

Владислав АВРАМЕНКО