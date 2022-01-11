Определилось будущее бразильского защитника Мурило - он покинет московский «Локомотив» и вернется в бразильский чемпионат, где присоединится к «Палмейрасу». То, что соглашение подписано, подтвердил его агент Лукас Минейро.

- Все готово, Мурило - игрок «Палмейраса», - подтвердил Минейро в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

По слухам, речь идет о пятилетнем контракте для 24-летнего игрока. «Локомотив» выручит за него два с половиной миллиона евро. Мурило является воспитанником другого бразильского клуба - «Крузейро». За «Локомотив» он выступал с 2019 года, проведя за это время 55 матчей. В них он забил четыре мяча.