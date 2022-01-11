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Агент: Мурило - игрок «Палмейраса» эксклюзив

11 Января 2022 • 00:36 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

Определилось будущее бразильского защитника Мурило - он покинет московский «Локомотив» и вернется в бразильский чемпионат, где присоединится к «Палмейрасу». То, что соглашение подписано, подтвердил его агент Лукас Минейро.

 - Все готово, Мурило - игрок «Палмейраса», - подтвердил Минейро в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

По слухам, речь идет о пятилетнем контракте для 24-летнего игрока. «Локомотив» выручит за него два с половиной миллиона евро. Мурило является воспитанником другого бразильского клуба - «Крузейро». За «Локомотив» он выступал с 2019 года, проведя за это время 55 матчей. В них он забил четыре мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Палмейрас Серкейра Мурило
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